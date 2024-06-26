iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Боец UFC дисквалифицирован до конца года из-за драки с фанатом

Царукян на длительный срок остался без работы из-за своей вспыльчивости.
Сегодня, 11:18
Арман Царукян / Getty Images
Арман Царукян / Getty Images

Армана Царукяна дисквалифицировали на девять месяцев за удар фаната. Об этом сообщает журналист Нолан Кинг.

Бойцу также удержали 25 тысяч долларов из гонорара. Срок дисквалификации может быть сокращен до шести месяцев, если он примет участие в кампании против буллинга.

Читай также: Президент UFC назвал настоящую причину ухода Нганну из компании

Напомним, на UFC 300 Царукян ударил фаната, который показал ему средний палец при выходе на бой против Чарльза Оливейры. Из-за потасовки Арман также лишился части гонорара. 

Позже болельщик извинился, а Царукян обещал ему билеты на турнир UFC 303, где должен был выступить Конор Макгрегор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Макгрегор рассказал, когда готов провести бой с Чендлером Макгрегор рассказал, когда готов провести бой с Чендлером
"Чейл, заткнись, шл*ха": МакГрегор ответил критикам, показав причину отмены боя с Чендлером "Чейл, заткнись, шл*ха": МакГрегор ответил критикам, показав причину отмены боя с Чендлером
Друг Макгрегора назвал потенциальную дату боя Конора с Чендлером Друг Макгрегора назвал потенциальную дату боя Конора с Чендлером
Помочь журналистам

Видео

Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Бокс11:52
Усик должен был отказаться от титула IBF - журналист
Евро-202411:40
Группа E: Каждая команда, включая Украину, может закончить как первой, так и последней
ММА11:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА11:18
Боец UFC дисквалифицирован до конца года из-за драки с фанатом
Европа10:53
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Евро-202410:44
Сборная Украины опубликовала список игроков на матч с Бельгией
Украина10:33
Трансферы УПЛ: Заря лишилась двоих игроков, Шахтер подписал Фесюна и защитника сборной Туниса
Украина10:28
Шахтер объявил о трансфере тунисского защитника
Европа10:20
Ювентус подписал нового голкипера - источник
НБА10:08
Обмены НБА: Микал Бриджес отправится в Нью-Йорк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK