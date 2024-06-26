Боец UFC дисквалифицирован до конца года из-за драки с фанатом

Царукян на длительный срок остался без работы из-за своей вспыльчивости.

Армана Царукяна дисквалифицировали на девять месяцев за удар фаната. Об этом сообщает журналист Нолан Кинг.

Бойцу также удержали 25 тысяч долларов из гонорара. Срок дисквалификации может быть сокращен до шести месяцев, если он примет участие в кампании против буллинга.

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Напомним, на UFC 300 Царукян ударил фаната, который показал ему средний палец при выходе на бой против Чарльза Оливейры. Из-за потасовки Арман также лишился части гонорара.

Позже болельщик извинился, а Царукян обещал ему билеты на турнир UFC 303, где должен был выступить Конор Макгрегор.

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