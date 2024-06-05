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Пихаленок: С нетерпением ожидаю поединки против Шахтера в футболке Динамо

Воспитанник "горняков" всегда дополнительно мотивирован на матчи против своей бывшей команды.
Вчера, 23:11
Александр Пихаленок / УАФ
Александр Пихаленок / УАФ

Новый ]полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок поделился мыслями о подписании контракта со столичным клубом.

По словам футболиста, для него не было неожиданностью предложение «бело-синих».

"Не скажу, что предложение от Динамо стало неожиданностью для меня, ведь заинтересованность со стороны киевлян была и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже «Динамо» обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу.

Перед тем, как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней. Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1 определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, многое нужно было обдумать, поэтому столько времени ушло.

Поскольку я знаком со многими динамовцами, то, думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета Днепра-1, поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе".

Также воспитанник донецкого Шахтера рассказал, что матчи против «горняков» для него будут особенными.

"С нетерпением жду матчей против Шахтера в составе „Динамо“. Игры против «горняков» всегда принципиальные, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в Шахтере, и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше.

Также очень хочется сыграть вместе с «бело-синими» в Лиге чемпионов. Хотя понимаю, что будет очень трудно, поскольку придется стартовать со второго квалификационного раунда", - цитирует Пихаленка официальный сайт Динамо.

В сезоне-2023/24 Пихаленок провел за Днепр-1 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо Александр Пихаленок

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