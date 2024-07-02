Витао попрощался с Шахтером - у него закончился контракт

Бразилец будет выступать на Родине.

Бразильский защитник Витао покинул Шахтер по окончанию контракта.

Футболист уже заключил соглашение с Интернасьоналем до конца 2026 года.

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"Спасибо Шахтеру и всем, кто лучшим образом меня принял в команде. Был очень рад защищать эти цвета.

Теперь официально завершаю этот цикл с уверенностью, что старался изо всех сил и преподавался всякий раз, когда был на поле. Впереди ждут хорошие вещи", - написал Витао в Instagram.

В составе "горняков" Витао провел 32 матча, голевыми действиями не отметился.

В апреле 2022 года он покинул Шахтера, воспользовавшись правилом ФИФА после вторжения России в Украину.

Ранее Ракицкий объявил об уходе из Шахтера.

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