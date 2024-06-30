Бразильский клуб ведет переговоры об аренде защитника Шахтера

Марлон может вернуться на родину.

Флуминенсе ведет переговоры с Шахтером о бесплатной продлении аренды защитника Марлона до июня 2025 года. Об этом сообщает ge.

Новый тренерский штаб поддерживает его оставление, если он согласится на понижение зарплаты.

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Клуб стремится завершить переговоры до 4 июля, чтобы Марлон смог участвовать в ближайших матчах.

Напомним, контракт игрока с Шахтером действует до 2026 года.

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