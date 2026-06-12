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Лето большой игры началось! Кто победит в главном футбольном турнире?

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Сегодня, 11:15       Автор: Василий Войтюк
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Фото надано рекламодателем

Формат тоже новый. Команды разделены на 12 групп по четыре участника: каждая сборная проведёт три матча, а в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Так впервые появляется раунд 1/16 финала (32 команды), а дальше — привычная сетка вплоть до финала.

Интрига началась ещё до первого свистка. Впервые на турнир пробились сразу четыре дебютанта: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Но главный вопрос этого лета — кто поднимет трофей 19 июля в Нью-Йорке.

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На этот раз главным фаворитом букмекеры считают Испанию. Испанцы идут с коэффициентом 5,5 — самым низким во всей линии. Сразу за ними следуют Франция и Англия. Далее расположилась плотная группа преследователей, среди которых особенно выделяется Бразилия.

Эксперты GGBET оценивают шансы на победу в турнире следующим образом:

  • Испания — 5,5;
  • Франция — 6;
  • Англия — 7;
  • Бразилия — 9;
  • Португалия — 9;
  • Аргентина — 10.

Коэффициенты были взяты с сайта ggbet.ua по состоянию на 11:00 11.06.2026 года и могут изменяться.

Испания — единоличный лидер, однако отрыв не настолько велик, чтобы считать судьбу трофея решённой. За тройкой фаворитов выстроились лучшие европейские сборные, а также сильнейшие представители Южной Америки — Бразилия и Аргентина с Месси, поэтому интрига остаётся максимальной. А путь к финалу начнётся уже 11 июня матчем открытия Мексика — ЮАР на легендарной «Ацтеке» — первом стадионе в истории, который принимает уже третий мировой турнир.

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