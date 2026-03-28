Лунин посетил баскетбольный матч вместо просмотра поединка сборной Украины

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не получил вызов в сборную Украины на плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 и не смотрел игру национальной команды против Швеции (1:3).

Как сообщает Planeta Realmadrid, 27-летний футболист вместо просмотра ключевого отборочного поединка "сине-желтых" посетил другое спортивное событие. Вратарь вместе с женой Анастасией присутствовал на баскетбольном матче Евролиги между Реалом и Анадолу Эфес, который завершился победой мадридской команды со счетом 82:71.

Футбольный и баскетбольный поединки начинались параллельно в 21:45 по киевскому времени.

Также украинский голкипер встретился и обменялся майками с соотечественником центровым Реала Алексеем Ленем.

