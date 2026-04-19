Онофрийчук выиграла еще две медали на этапе Кубка мира в Баку

Украинка добыла два золота и бронзу.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно провела этап Кубка мира в Баку.

Украинка уверенно забрала золото в личном многоборье, а затем квалифицировались сразу в четыре финала.

Еще одно золото Онофрийчук завоевала в упражениях с обручем, где обошла представительницу Болгарии на 0.1 балла.

В упражнениях с булавой гимнастка взяла бронзу в финале. А вот в упражнениях с мячом и с лентой Онофрийчук остановилась в шаге от медалей.

Ранее также сообщалось, что Комащук выиграла медаль в Афинах.

