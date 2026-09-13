Росберг - о Феррари: Это путь к катастрофе

Чемпион мира-2016 Нико Росберг заявил, что Феррари допускают огромную ошибку.

По словам Росберга, Скудерии нужно прописать правила ведения борьбы между своими пилотами, иначе это приведет к катастрофе.

По собственному опыту выступлений за Мерседес – а я знаю, что Тото Вольфф действует так и по сей день, – я знаю, насколько это важно. И чем тщательнее мы готовились к таким ситуациями, тем проще было избежать конфликтов между пилотами. Так что текущий подход Феррари – это верный путь к катастрофе.

Им стоило бы ввести подобные правила, но они этого не делают, оставляя все на усмотрение самих гонщиков. Посмотрим, к чему это приведет. Ведь сегодня они, к тому же, стартуют рядом друг с другом