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Автоспорт

Росберг - о Феррари: Это путь к катастрофе

Чемпион мира уверен, что Скудерия должна проработать правила.
Сегодня, 15:59       Автор: Андрей Безуглый
Нико Росберг / Getty Images
Нико Росберг / Getty Images

Чемпион мира-2016 Нико Росберг заявил, что Феррари допускают огромную ошибку.

По словам Росберга, Скудерии нужно прописать правила ведения борьбы между своими пилотами, иначе это приведет к катастрофе.

Меня удивляет, что в Феррари не устанавливают для своих пилотов четких правил ведения борьбы на трассе. Я считаю это большой ошибкой. Ведь было бы логично заранее предотвратить возможное появление проблемы, усадив гонщиков за стол переговоров и детально обсудить правила их взаимодействия на трассе.

По собственному опыту выступлений за Мерседес – а я знаю, что Тото Вольфф действует так и по сей день, – я знаю, насколько это важно. И чем тщательнее мы готовились к таким ситуациями, тем проще было избежать конфликтов между пилотами. Так что текущий подход Феррари – это верный путь к катастрофе.

Им стоило бы ввести подобные правила, но они этого не делают, оставляя все на усмотрение самих гонщиков. Посмотрим, к чему это приведет. Ведь сегодня они, к тому же, стартуют рядом друг с другом

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