Росберг - о Феррари: Это путь к катастрофе
Чемпион мира-2016 Нико Росберг заявил, что Феррари допускают огромную ошибку.
По словам Росберга, Скудерии нужно прописать правила ведения борьбы между своими пилотами, иначе это приведет к катастрофе.
Меня удивляет, что в Феррари не устанавливают для своих пилотов четких правил ведения борьбы на трассе. Я считаю это большой ошибкой. Ведь было бы логично заранее предотвратить возможное появление проблемы, усадив гонщиков за стол переговоров и детально обсудить правила их взаимодействия на трассе.
По собственному опыту выступлений за Мерседес – а я знаю, что Тото Вольфф действует так и по сей день, – я знаю, насколько это важно. И чем тщательнее мы готовились к таким ситуациями, тем проще было избежать конфликтов между пилотами. Так что текущий подход Феррари – это верный путь к катастрофе.
Им стоило бы ввести подобные правила, но они этого не делают, оставляя все на усмотрение самих гонщиков. Посмотрим, к чему это приведет. Ведь сегодня они, к тому же, стартуют рядом друг с другом
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