iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Астон Мартин ищет нового моториста

ФИА и Формула-1 недовольны таким поворотом.
Сегодня, 13:15       Автор: Андрей Безуглый
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Астон Мартин хочет сменить производителя двигателя. утверждает FormulaPassion.

Напомним, что с текущего сезона команда пользуется двигателями Хонда. Однако при этом их производительность и надежность вызывает вопросы.

Астон Мартин на текущий момент занимает предпоследнее место в зачете, имея в своем активе три очка.

Как утверждает издание, после гонки в Монце Лоренс Стролл связывался с Ред Булл касательно поставок их двигателей. Но "быки" отказали, так как сейчас не заинтересованы в расширении клиентской базы.

При этом ФИИ и Формула-1 недовольны таким поворотом. Организации очень хотят сохранить Хонда в чемпионате, так как это единственный неевропейский производитель.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Испании доступны на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение
Марк Маркес возглавил чемпионат MotoGP после победы на Гран-при Сан-Марино Марк Маркес возглавил чемпионат MotoGP после победы на Гран-при Сан-Марино
Плотницкий стал лучшим подающим Евро-2026 Плотницкий стал лучшим подающим Евро-2026
Росберг - о Феррари: Это путь к катастрофе Росберг - о Феррари: Это путь к катастрофе

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Оболонь, матчи Кривбасс - Харьков и Верес - Кудривка перенесены
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Европа17:09
Украинец забил в пятом матче подряд и установил уникальное достижение
Мотоспорт16:47
Марк Маркес возглавил чемпионат MotoGP после победы на Гран-при Сан-Марино
Игровые16:33
Плотницкий стал лучшим подающим Евро-2026
Формула 115:59
Росберг - о Феррари: Это путь к катастрофе
Европа15:19
Хавбек Фиорентины побил рекорд Месси
Европа14:45
Мальдини попал в серьезное ДТП
Европа13:58
Альварес пропустит предстоящий матч Ла Лиги
Киберспорт13:35
NaVi легко пробились на BLAST SLAM IX
Формула 113:15
Астон Мартин ищет нового моториста
Европа12:45
Реал начал переговоры по новому контракту Куртуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK