Астон Мартин ищет нового моториста

Астон Мартин хочет сменить производителя двигателя. утверждает FormulaPassion.

Напомним, что с текущего сезона команда пользуется двигателями Хонда. Однако при этом их производительность и надежность вызывает вопросы.

Астон Мартин на текущий момент занимает предпоследнее место в зачете, имея в своем активе три очка.

Как утверждает издание, после гонки в Монце Лоренс Стролл связывался с Ред Булл касательно поставок их двигателей. Но "быки" отказали, так как сейчас не заинтересованы в расширении клиентской базы.

При этом ФИИ и Формула-1 недовольны таким поворотом. Организации очень хотят сохранить Хонда в чемпионате, так как это единственный неевропейский производитель.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Испании доступны на нашем сайте.

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