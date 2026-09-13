Реал начал переговоры по новому контракту Куртуа

Голкипер Реала Тибо Куртуа может задержаться в мадридском клубе, пишет AS.

Реал решил продлить контракт с 34-летним бельгийцем и уже начал переговоры.

Напомним, что текущее соглашение ветерена рассчитано до конца этого сезона. В Реала решили, что сейчас на рынке нет вратаря лучше, потому доверие к Куртуа абсолютное.

Сам же игрок также хочет остаться в Реале, а потому отклоняет более выгодные предложение от других клубов.

Напомним, что Тибо Куртуа присоединился к Реалу в 2018 году, и с тех пор вел за мадридский клуб 339 матчей.

Накануне, напомним, Реал уверенно обыграл Райо.

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