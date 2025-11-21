Леклер озвучил цель на квалификацию Лас-Вегаса

Монегаск Шарль Леклер подытожил свободные практики Гран-при Лас-Вегаса в пятницу. Гонщик конюшни Феррари надеется сразиться за победу в квалификации, сообщает официальный сайт команды.

"У нас был сильный темп сегодня, поэтому я думаю, что позиции Феррари неплохие. В то же время наши конкуренты тоже очень сильные, поэтому посмотрим, как все сложится в квалификации.

Борьба ожидается крайне плотная, поэтому я надеюсь, что мы сможем развить успех после удачного первого дня и в квалификации поборемся за поул. Теперь главное – как можно скорее предсказать условия, в которых будет проходить квалификация, и хорошо начать новый день", – заявил Леклер.

Пилот Феррари показал лучшее время в первой практике. Во второй же сессии он стал третьим. В нынешнем сезоне Скудерия все еще остается без побед, а единственный поул конюшни Леклер завоевал в Будапеште.

К слову, накануне Льюис Хэмилтон оценил положение дел в Феррари.

