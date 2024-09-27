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Автоспорт

Марко: После ухода из Ред Булл Риккардо потерял инстинкт убийцы

Советник "быков" рассказал, в какой момент, по его мнению, карьера австралийца пошла по нисходящей.
Сегодня, 09:29
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Днем ранее было объявлено, что Даниэль Риккардо покидает команду РБ, а его место до конца сезона-2024 займет Лиам Лоусон.

И пока 35-летний австралиец думает над предложением Ред Булл стать амбассадором команды, советник "быков" Гельмут Марко выразил мысль, что Риккардо не стоило покидать австрийский коллектив после 2018 года.

"Думаю, решение покинуть Ред Булл стало поворотным моментом в его карьере. У него не было победной машины ни в Рено, ни в МакЛарен. Он выиграл в Монце, но это были особые обстоятельства", - цитирует Марко Motorsport.

"Я не знаю, что именно произошло, потому что если бы мы знали, мы бы ему помогли. Но скорость и, прежде всего, позднее торможение, во время которого он уходит то влево, то вправо... В последние несколько лет он пытался, но этого уже не было, инстинкт убийцы пропал".

Источник: Getty Images

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Марко считает, что неопределенность поводу его статуса в команде с Максом Ферстаппеном и мощь силовых агрегатов Хонды сыграли свою роль в том, что Риккардо ушел в Рено.

"У него были определенные сомнения по поводу двигателя Хонды, и, видимо, он больше прислушивался к милым разговорам Рено и Сириля Абитебуля (бывший руководитель Рено)".

"В финансовом отношении не было большой разницы между тем, что ему предлагали в Рено, и тем, что предлагали мы. Я также сказал ему: "Тебе будет трудно делать шуи (фирменное празднование Риккардо)". Не думаю, что мы часто видели Рено на подиуме".

"Он появился у нас в команде, победил в дуэли (Себастьяна) Феттеля в 2014 году.  Но потом пришел Макс, и он становился все сильнее и сильнее. И это, безусловно, было одной из причин решения Даниэля уйти в Рено".

В нынешнем сезоне Даниэль Риккардо лишь трижды попадал в очковую зону, заработав в сумме 12 баллов. Это позволяет ему занимать 14-е место в личном зачете пилотов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Даниэль Риккардо Гельмут Марко

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