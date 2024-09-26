"Я любил этот спорт всю свою жизнь": Риккардо попрощался с Формулой-1

Похоже, пилот все же не намерен продолжать карьеру.

Теперь экс-пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо опубликовал прощальный пост.

Напомним, ранее РБ официально объявила об уходе 35-летнего гонщика и замене его на Лиама Лоусона.

Риккардо признался, что всю жизнь любил Формулу-1, и его путешествие в ней было замечательным.

"Я любил этот спорт всю свою жизнь. Здесь дико, чудесно, и это было настоящее путешествие.

Командам и людям, которые сыграли свою роль – спасибо. Фанатам, которые любят наш спорт порой больше меня – ха-ха – спасибо.

Всегда случаются взлеты и падения, но было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не поменял.

До следующего приключения", – написал Даниэль.

Ранее также сообщалось, что Мерседес приготовил маcштабный пакет обновлений.

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