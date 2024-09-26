"Я любил этот спорт всю свою жизнь": Риккардо попрощался с Формулой-1
Теперь экс-пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо опубликовал прощальный пост.
Напомним, ранее РБ официально объявила об уходе 35-летнего гонщика и замене его на Лиама Лоусона.
Риккардо признался, что всю жизнь любил Формулу-1, и его путешествие в ней было замечательным.
"Я любил этот спорт всю свою жизнь. Здесь дико, чудесно, и это было настоящее путешествие.
Командам и людям, которые сыграли свою роль – спасибо. Фанатам, которые любят наш спорт порой больше меня – ха-ха – спасибо.
Всегда случаются взлеты и падения, но было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не поменял.
До следующего приключения", – написал Даниэль.
Ранее также сообщалось, что Мерседес приготовил маcштабный пакет обновлений.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!