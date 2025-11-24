Отец Ферстаппена оценил шансы сына на чемпионство после ошибок Макларена

После Гран-при Лас-Вегаса пилотов Макларен Ландо Норриса и Оскара Пиастри дисквалифицировали из-за толщины планки на болиде.

Бывший пилот Формулы-1 и отец Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен оценил шансы своего сына стать чемпионом в пятый раз подряд после дисквалификации:

"Не сказать, что борьба за титул в разгаре, но интриги стало чуть больше. Безусловно, это огромная удача для Макса, очевидно.

Результат придаст Максу дополнительную энергию. Посмотрите, как сообщения Макларена по радио во время гонки — „Давай, догони Макса“ — на него влияют. Они только мотивируют Макса. А Макларен будет нервничать ещё больше. Больше нельзя допускать никаких ошибок.

Это большой просчёт со стороны Макларена, действительно огромный провал. Почему там решили действовать на грани? Может, это ошибка, но, возможно, болид просто плохо работал с другими настройками, и пришлось так поступить", — цитируют слова Йоса Formule1.nl.

