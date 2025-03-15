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Автоспорт

"Сделали большой шаг вперед": Марко выиграл пари у Ферстаппена-старшего

В конюшне Ред Булл удовлетворены квалификационным темпом действующего чемпиона мира.
Сегодня, 11:29
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Советник австрийской конюшни Хельмут Марко поделился соображениями после квалификации Гран-при Австралии. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал третьим, отстав от гонщика Макларен Ландо Норриса на 0.385 секунды.

"Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с тестами в Бахрейне, поскольку там разница составляла не менее полусекунды.

Я уже выиграл 500 евро у Йоса Ферстаппена, потому что он думал, что на самом деле мы проиграем Макларен как минимум полсекунды. Ну а на завтра я уже заложился на победу Макса", – заявил функционер GPBlog.

Нидерландец стартует со второго ряда в Мельбурне вместе с пилотом Мерседес Джорджем Расселом. Второй пилот Ред Булл провалил квалификацию. Лиам Лоусон выбыл из борьбы за поул в первом сегменте и начнет гонку с 18-го места.

Кстати, ISPORT сделал свой прогноз на предстоящий сезон Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Хельмут Марко Йос Ферстаппен

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