Кто станет чемпионом, а кто - главным неудачником Формулы-1: прогноз на сезон-2025

14 марта в Мельбурне, Австралия, стартует новый сезон Формулы-1.

Альберт-Парк снова открывает новый сезон, ожидания от которого находится на очень высоком уровне. Команды, эксперты и болельщики предсказывают самый плотный сезон в истории серии.

Редакторы ISPORT.UA решили попытаться ответить на самые интересные вопросы накануне старта Гран-при Австралии.

Что покажет Льюис Хэмилтон в Феррари?

Источник: Getty Images

Андрей Безуглый - Хэмилтон ничего не покажет в новой команде

Переход Льюиса Хэмилтона в Феррари стал самым громким событием межсезонья. Считается, что Скудерия - последний шанс британца на восьмой титул, однако вероятность его невелика. Последние три сезона сэр Льюис, можно сказать, провалил, хотя как и весь Мерседес, но даже в последнем сезоне Хэмилтон проиграл партнеру Джорджу Расселлу.

Безусловно, новая команда, особенно такая, как Феррари, придаст Хэмилтону дополнительную мотивацию, также у Скудерии будет отличный болид. А с другой стороны Льюису предстоит еще сработаться с новой командой, выиграть конкуренцию у Леклера, да и груз ожиданий может сыграть отрицательную роль. Если Льюис Хэмилтон выиграет титул с Феррари - это будет очень красиво, но рассчитывать всерьез на такой исход я бы не стал, скорее то же самое 5-8 место в личном зачете.

Антон Федорцив - Хэмилтон не будет хуже Леклера

Пилоты Феррари в прошлом году одержали 5 побед на двоих. В грядущем сезоне опытный британец повторит этот результат сам. Когда-то этого было достаточно, чтобы претендовать на титул. Но теперь, когда в календаре 24 этапа, такой итог относится к категории солидных. Более того, эти потенциальные победы еще и могут состояться на разных отрезках сезона. К примеру, одна-две победы на финише сезона станут лишь прологом к следующему.

Сезон-2025 для Скудерии вполне может обернуться такими же "американскими горками", как и предыдущий. Статус Феррари на разных гран-при будет колебаться от фаворита до откровенно худшей среди грандов конюшни. Утомленный очередным таким годом Леклер в какой-то момент может просто опустить руки. В свою очередь новичок Скудерии будет пытаться выжать максимум на каждом этапе. Следовательно, Льюис Хэмилтон в общем зачете пилотов может даже обойти монегаска.

Кто из новичков добьется наибольших успехов?

Андрей Безуглый - Оливер Бермэн (Хаас)

В 2025 году новички команд выглядят особенно сильными и перспективными. Очевидно, что наибольшее внимание будет приковано к Лиаму Лоусону в Ред Булл и Андреа Кими Антонелли в Мерседес. Но я бы хотел отдельно выделить Оливера Бермэна в Хаас.

Шансы Лоусона на провал огромны, мало кто может быть партнером, пожалуй, лучшего пилота в мире на текущий момент Макса Ферстаппена. Антонелли имеет больше шансов проявить себя, но при условии, что Мерседес решил свои проблемы и сможет работать без Хэмилтона. А вот на Бермэна в Хаас как раз ничего не давит, и 19-летний пилот может сосредоточиться на выступлениях. Да, Хаас находится в группе аутсайдеров, но Оливер вполне способен выжать максимум из своего болида.

Антон Федорцив - Андреа Кими Антонелли (Мерседес)

Скандальная потеря титула Хэмилтоном в 2021 году подкосила Мерседес. Перезагрузка команды станет возможной теперь, когда британец последовал за мечтой в Ферраре. И если от Джорджа Расселла потребуют прогресса здесь и сейчас, то у итальянского дебютанта будет время для разгона. Однако уже в премьерный сезон Андреа Кими Антонелли сумеет приятно удивить.

Конечно, ждать победы 18-летнего парня будет очень оптимистично. Однако несколько раз на подиуме он точно появится. Впрочем, главным достижением Антонелли станет стабильность результатов. После Макларен и Феррари, очевидно, именно в Мерседес отрывы между пилотами будут наименьшими. Как следствие, итальянец уверенно опередит всех остальных дебютантов сезона. А на десерт оставит позади и почти новичка Лиама Лоусона из Ред Булл.

Источник: Getty Images

Кто станет главным провалом года?

Андрей Безуглый - Юки Цунода

Очень легко назвать главным провалом Заубер, который, вероятней всего, снова окажется последним в Кубке конструкторов. Также огромная вероятность провалится, как я ранее говорил, у Лиама Лоусона. Но в итоге главным разочаованием сезона может стать Юки Цунода.

Японец снова лишился шанса выступить за Ред Булл, Марко неоднократно публично критиковал пилота. и уже даже Хонда посоветовала Юки самостоятельно взяться за свою карьеру. В этом сезоне партнером Цуноды станет перспективный Исак Хаджар, и если новичку удастся побить японца, это может стать последним гвоздем в крышку гроба карьеры Юки Цуноды в Формуле-1. Все-таки, несмотря на неплозие навыки, японец действительно не обладает крепкой психикой, и сломавшись, провалит сезон полностью.

Источник: Getty Images

Антон Федорцив - Джек Дуэн

Сезон еще не стартовал, а серьезные эксперты вроде Ральфа Шумахера уже списали одного из новичков. Австралиец провел весь прошлый год в роли резервиста и сел за руль Альпин на последнем гран-при. Создать сенсацию Дуэну там было не суждено, а на предсезонных тестах он тоже не удивил. Учитывая появление в команде максималиста Флавио Бриаторе, много времени у 22-летнего пилота не будет.

Конечно, увольнение после первого же этапа не произойдет. Но длинная скамейка запасных Альпин с уже опытным Франко Колапинто во главе невероятно будет давить на Джека Дуэна. Три-пять посредственных гонок без намека на прогресс поставят крест на карьере австралийского пилота в F1. Кстати, в целой россыпи молодежных серий новичок французской конюшни ни разу не взял чемпионский титул.

Сможет ли какая-то команды или пилот неожиданно "выстрелить"?

Андрей Безуглый - Уильямс

Я продолжаю верить, что Уильямс вскоре вернется на вершину Формулы-1. В этом сезоне у команды сильнейший состав пилотов за последние годы, в руководстве команды происходят здоровые изменения - все говорит о том, что Уильямс на верном пути.

Именно приход Карлоса Сайнса должен дать тот самый необходимый толчок, чтобы машина, которую уже пару лет собирает Джеймс Воулз наконец завелась на полную мощность. Возможно, именно в этом сезоне команда наконец сможет побороться за места на подиуме.

Антон Федорцив - Хаас

Американская конюшня полностью обновила состав пилотов и готова удивить. На предсезонных тестах результаты Эстебана Окона и Оливера Бермана были среди худших. Однако Хаас не гнался за быстрейшими кругами. Там сосредоточились на длинных сессиях и вышли на стабильные результаты уже на второй день. Даже вывески "фарм-клуба" Феррари американцы попытались избавиться, отказавшись от новой подвески Скудерии.

Параллельно интригует сотрудничество Хаас с Тойота. Японский гигант вернулся в Формулу-1 в загадочной роли технического партнера. В частности, оттуда будут поступать предложения интересных инженерных решений. При благоприятном развитии событий американская команда сможет замахнуться на повторение лучшего результата в истории. Затмить пятое место в Кубке конструкторов в сезоне-2018 Хаас удастся благодаря первому в истории конюшне подиуму.

Источник: Getty Images

Кто станет чемпионом Формулы-1 и кто станет обладателем Кубка конструкторов в сезоне-2025?

Андрей Безуглый - Макларен и огромные вопросы

Макларен обязан во второй раз подряд выиграть Кубок конструкторов. У команды, если судить по тестам в Бахрейне, лучший болид в пелотоне и лучшая пара пилотов. Норрис и Пиастри просто обязаны бороться за чемпионство на каждом Гран-при.

А вот говорит о чемпионстве Ландо, возможно, еще слишком рано. Остальные команды, в частности Феррари, Ред Булл и Мерседес, отстают не так сильно, и вполне даже могут опередить команду из Уокинга. Макс Ферстаппен уже доказал, что способен выигрывать даже не на сильнейшем болиде, а потому борьба за чемпионский титул может оказаться очень непредсказуемой.

Ферстаппен всегда хочет только побеждать и способен добиваться своих целей, Норрис уже давно готов к титулу, Пиастри обладает огромными амбициями, Леклер намерен выиграть титул, но еще больше - обыграть Хэмилтона, который также будет изо всех сил стремиться к заветному восьмому чемпионству. Также не стоит списывать со счетом и Джорджа Расселла, который теперь является бесспорным лидером Мерседес.

Источник: Getty Images

Антон Федорцив - Макс Ферстаппен и Макларен

Хоть сезон и будет драматичным, но финиш для болельщиков может обернуться дежавю. Макларен входит в новый соревновательный год большим фаворитом. Но только такой статус – уже грандиозный вызов для британской конюшни. В прошлом году ни команда, ни ее пилоты не справились с ответственностью навязать неожиданную конкуренцию Ферстаппену. В этом ситуация улучшится, но случаи вроде Гран-при Венгрии будут умножаться.

Наличие сильной пары пилотов в Макларен будет лить воду на мельницу четырехкратного чемпиона мира. Когда ты действующий чемпион соревнований, то автоматически становишься фаворитом и на следующий год. Макс Ферстаппен в сезоне-2024 доказал, что способен побеждать даже при неблагоприятных условиях. В этом году они могут стать еще более невыносимыми, но нидерландец под давлением сохранит победные инстинкты. Тем более, пока Ландо Норрис и Оскар Пиастри, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут соперничать еще и между собой, чемпион будет иметь за спиной поддержку всей конюшни.

Макларен с, очевидно, сильнейшим дуэтом гонщиков обязан второй раз подряд брать Кубок конструкторов. Британская команда с победами ориентировочно на половине этапов справится с целью заранее. В прошлом году для коллектива Зака ​​Брауна этот титул был приятным бонусом, а вот по итогам сезона-2025 станет лишь утешительным призом перед туманным будущим с изменениями в регламенте.

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