Тоттенхэм потерял до конца сезона своего капитана

Претендент на вылет из АПЛ остался без ключевого игрока.

Капитан Тоттенхэма Кристиан Ромеро на длительный срок угодил в лазарет.

27-летний футболист накануне получил повреждение колена в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против Сандерленда (0:1). Игрок травмировался в столкновении с вратарем своей команды Антонином Кински и был вынужденно заменен на 70-й минуте, покидая поле в слезах.

Как сообщает Sky Sports, из-за повреждения защитник будет вынужден пропустить остаток текущего сезона. Также пока под вопросом остается его участие в чемпионате мира-2026.

В нынешнем сезоне Ромеро провел за Тоттенхэм 32 матча во всех турнирах, отличившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны европейских топ-клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!