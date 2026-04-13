iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм потерял до конца сезона своего капитана

Претендент на вылет из АПЛ остался без ключевого игрока.
Сегодня, 20:27       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Ромеро / Getty Images

Капитан Тоттенхэма Кристиан Ромеро на длительный срок угодил в лазарет.

27-летний футболист накануне получил повреждение колена в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против Сандерленда (0:1). Игрок травмировался в столкновении с вратарем своей команды Антонином Кински и был вынужденно заменен на 70-й минуте, покидая поле в слезах.

Как сообщает Sky Sports, из-за повреждения защитник будет вынужден пропустить остаток текущего сезона. Также пока под вопросом остается его участие в чемпионате мира-2026.

В нынешнем сезоне Ромеро провел за Тоттенхэм 32 матча во всех турнирах, отличившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны европейских топ-клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тотенхэм Кристиан Ромеро

Статьи по теме

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK