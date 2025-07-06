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Футбол

Звезда Тоттенхэма лишен прав за быструю езду на Ламборгини

Защитник проявил лишнее лихачество на дороге.
Сегодня, 12:37       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Центрбек лондонского Тоттенхэма Кристиан Ромеро был оштрафован за превышение скорости. Вице-капитан "шпор" полгода не сможет садиться за руль, сообщает The Standard.

Аргентинец наказан за езду за пределом разрешенного на Lamborghini Urus за 200 тысяч фунтов. Ромеро выжал из внедорожника 60 миль/ч на участке трассы A406, где можно ехать 50 миль/ч. Дополнительно защитник заплатит 1500 фунтов.

В минувшем сезоне Ромеро провел 26 поединков (1 гол). Он помог "шпорам" завоевать трофей Лиги Европы. Летом фамилию аргентинца связывают с рядом других клубов.

Напомним, ранее Тоттенхэм повесил на Ромеро серьезный ценник.

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