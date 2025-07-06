Звезда Тоттенхэма лишен прав за быструю езду на Ламборгини

Центрбек лондонского Тоттенхэма Кристиан Ромеро был оштрафован за превышение скорости. Вице-капитан "шпор" полгода не сможет садиться за руль, сообщает The Standard.

Аргентинец наказан за езду за пределом разрешенного на Lamborghini Urus за 200 тысяч фунтов. Ромеро выжал из внедорожника 60 миль/ч на участке трассы A406, где можно ехать 50 миль/ч. Дополнительно защитник заплатит 1500 фунтов.

В минувшем сезоне Ромеро провел 26 поединков (1 гол). Он помог "шпорам" завоевать трофей Лиги Европы. Летом фамилию аргентинца связывают с рядом других клубов.

Напомним, ранее Тоттенхэм повесил на Ромеро серьезный ценник.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!