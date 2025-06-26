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Футбол

Тоттенхэм назвал цену своего ключевого защитника

Кристиан Ромеро получил серьезный ценник.
Сегодня, 19:52       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Тоттенхэм намерен солидно заработать на Кристиане Ромеро, пишет The Telegraph.

Напомним, что в 27-летнем защитнике заинтересован Атлетико. Симеоне лично хочет заполучить аргентинца и уже неоднократно общался с ним.

Сам Ромеро также выразил интерес к переезду в Испанию, однако есть сомнения, что Атлетико сможет провернуть этот трансфер.

Тоттенхэм намерен выручить за зазитника минимум 70 млн евро, что является большой суммой для мадридского клуба.

Однако в последнее время у Ромеро сложились напряженные отношения с клубом, и пока неизвестно, сумеет ли Томас Франк это исправить.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может потерять защитника свободным агентом.

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