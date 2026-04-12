Сандерленд не позволил Тоттенхэму покинуть зону вылета

В воскресенье, 12 апреля, Сандерленд принимал дома Тоттенхэм.

"Шпоры" попытались забить быстрый гол, а потом только отбивались от атак соперника. Сандерленд вполне мог забить пару мячей в первом тайме.

Во втором тайме команда Ле Бри все так же действовала острее Тоттенхэма и в итоге забила свой гол. Рикошет помешал Кински справится с ударом Мукиэле.

В итоге Тоттенхэм так и остался в зоне вылета, оставая на два очка от Вест Хэма.

Сандерленд - Тоттенхэм 1:0

Гол: Мукиэле, 61

