"Я не ожидал, что этот день наступит": легенда Севильи покинет клуб

Защитник и легенда Севильи Хесус Навас может покинуть клуб этим летом.

Напомним, 38-летний Навас начинал карьеру в Севилье, провел там десять сезонов и перешел в Сити, но вскоре вернулся в родной клуб, где провел еще семь лет.

Однако по итогам текущего сезона Севилья так и не предложила своей легенде новый контракт.

"Дорогие болельщики Севильи, это был печальный день для меня. Я не ожидал, что этот день наступит. Я не могу в это поверить.

Севилья - мой дом, и мне никогда не звонили из клуба, чтобы продлить контракт. Даже ни единого раза. Ноль звонков. Я ничего не согласовывал с другими клубами. Моя любовь - Севилья", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что увольнение Хави может оказаться на по карману Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!