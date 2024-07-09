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Игрок сборной Испании установил еще один возрастной рекорд

Достижением отметился Хесус Навас.
Вчера, 22:51
Хесус Навас / Getty Images
Хесус Навас / Getty Images

Игроки сборной Испании продолжают устанавливать новые рекорды на Евро.

Напомним, ранее Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, а также автором гола в полуфиналах Евро.

Однако достижением отметился также и другой игрок "фурии роха" - Хесус Навас стал самым возрастным игроком в полуфинале Евро в истории.

38-летний испанец побил рекорд немца Йенса Леманна, которому на момент матча против Турции на Евро-08 было 38 лет 228 дней. Навас превзошел его на три дня.

Напомним, что онлайн трансляция матча Испания - Франция доступна на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хесус Навас

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