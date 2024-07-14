Ветеран сборной Испании завершит международную карьеру после Евро

Защитник сборной Испании Хесус Навас объявил, что завершает междунарожную карьеру.

Финал Евро-2024 станет для 38-летнего игрока последним в футболке сборной Испании.

"Я в восторге от всего, что я сделал в футболе и в сборной. Быть здесь в 38-летнем возрасте уникально и невероятно", – заявил Навас.

Всего за сборную защитник провел 56 матчей и забил пять голов.

Напомним, онлайн трансляция матча Испания - Англия доступна на нашем сайте.

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