Увольнение Хави дорого обойдется Барселоне

Каталонцам хотелось бы достичь с испанским какого-то компромисса.

Для Барселоны увольнение своего главного тренера Хави очень невыгодно с финансовой точки зрения, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, специалист разозлил президента клуба Жоана Лапорту, и теперь уже руководство каталонцев раздумывает над тем, чтобы уволить специалиста, которого сумели убедить остаться.

Однако в случае одностороннего разрыва контракта со стороны клуба Хави получит солидную неустойку - примерно 20 млн евро, что для ныненшней Барселоны огромная сумма.

Если соглашение будет разорвана по обоюдному согласию, неустойка исчезает или становится практически символической.

Отмечается, что встреча Хави с Лапортой пройдет на следующей неделе, тогда то и будет принято окончательное решение.

Ранее также и Томас Тухель после долгих уговоров решил все же покинуть Баварию.

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