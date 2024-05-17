Тухель покинул Баварию из-за разногласий по условиям продолжения сотрудничества
Стало известно, почему Томас Тухель и мюнхенская Бавария все же не достигли согласия о продолжении сотрудничества.
На своей последней пресс-конференции Томас заявил, что причины для расставания с клубом были «минимальными».
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"Причины для прекращения сотрудничества минимальны. Вы удивитесь, почему вообще это произошло", - сказал Тухель.
Sky Sport сообщил, что клуб и специалист не договорились из-за того, что Тухель хотел контракт до лета 2026, а Бавария была готова дать соглашение только на один сезон.
Напомним, что об уходе немца сначала объявили еще в феврале, но потом Баварии раз за разом отказывали тренеры, которых она хотела видеть в качестве замены Томасу, поэтому, они начали с ним переговоры о продолжении сотрудничества.
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