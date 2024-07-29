Бывший лидер Шахтера остался без клуба - бразилец провалился во Флуминенсе

Бразилец Дуглас Коста, в свое время фееривший в составе донецкого Шахтера, покинул Флуминенсе. Об этом пишет бразильское издание Sambafoot со ссылкой на Globo Esporte.

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По данным источника, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, хотя соглашение было рассчитано до конца 2025 года.

Стоит отметить, Дуглас Коста перешел в клуб с Рио-де-Жанейро в конце января, но в 22 матчах во всех турнирах не совершил никакого результативного действия.

Напомним, в период с 2010 по 2015 год бразилец выступал в составе донецкого Шахтера. Также бразилец проставился выступлениями за немецкую Баварию, итальянский Ювентус и другие клубы.

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