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Бывший лидер Шахтера остался без клуба - бразилец провалился во Флуминенсе

Дуглас Коста будет искать новый клуб.
Сегодня, 11:15
Дуглас Коста / Getty Images
Дуглас Коста / Getty Images

Бразилец Дуглас Коста, в свое время фееривший в составе донецкого Шахтера, покинул Флуминенсе. Об этом пишет бразильское издание Sambafoot со ссылкой на Globo Esporte.

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По данным источника, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, хотя соглашение было рассчитано до конца 2025 года.

Стоит отметить, Дуглас Коста перешел в клуб с Рио-де-Жанейро в конце января, но в 22 матчах во всех турнирах не совершил никакого результативного действия.

Напомним, в период с 2010 по 2015 год бразилец выступал в составе донецкого Шахтера. Также бразилец проставился выступлениями за немецкую Баварию, итальянский Ювентус и другие клубы.

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