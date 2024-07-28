Шахтер завершил летний тренировочный сбор и возвращается в Украину

"Горняки" в ходе подготовки к новому сезону провели восемь спаррингов.

Донецкий Шахтер завершил летний тренировочный сбор в Словении.

Пресс-служба "горняков" сообщила, что команда возвращается в Украину, где уже через неделю ей предстоит стартовать в Премьер-лиге.

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На сборах подопечные Марино Пушича провели восемь спаррингов, сыграв с Сараево (4:1), Хайдуком (1:1), ТСЦ Бачка-Топола (0:1), Ризеспором (5:0), Бешикташем (1:0), Ипсвичем (0:1) и дважды с загребским Динамо (0:1, 2:2).

Напомним, что в первом туре украинской Премьер-лиги Шахтер сыграет в гостях с Ворсклой. Матч состоится в воскресенье, 4 августа.

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