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Защитник Шахтера перейдет в датский топ-клуб - источник

Георги Гочолоишвили будет защищать цвета Копенгагена.
Сегодня, 18:50
Георги Гочолеишвили / Getty Images
Георги Гочолеишвили / Getty Images

Донецкий Шахтер лишится одного из своих футболистов.

Как сообщает Twitter-аккаунт Geo Team, «горняки» отпустят в датский Копенгаген. Переход состоится на правах аренды с правом выкупа.

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Детали договоренностей между всеми сторонами согласованы, поэтому, осталось ждать только прохождения медосмотра и официального объявления о трансфере.

23-летний Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника. В прошлом сезоне провел 24 матча за украинский топ-клуб, отдав 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер копенгаген Георги Гочолеишвили

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