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Исторический легионер Шахтера нашел новую команду в Турции

Новатус Мироши будет выступать по Гестепе.
Сегодня, 20:03
Новатус Мироши
Новатус Мироши

Бывший защитник донецкого Шахтера Новатус Мироши нашел новый клуб - футболист сборной Танзании будет выступать за турецкий ФК Гестепе. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным Мироши подписал контракт с Гезтепе на четыре года – до лета 2028. О финансовых составляющих соглашения никакой информации нет.

Интересно, что Мироши пока единственный представитель Танзании в истории донецкого Шахтера. За горняков Новатус сыграл всего шесть матчей во всех турнирах.

Напомним, Гезтепе в прошлом сезоне занял второе место в турецкой Первой лиге, получив путевку в Суперлигу. Новый сезон команда начнет 11 августа гостевым матчем против Антальяспора

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Шахтер Донецк Новатус Мироши ФК Гезтепе

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