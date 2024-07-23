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Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо

"Горняки" шумят на трансферном рынке этим летом.
Сегодня, 16:48
Кайки / Getty Images
Кайки / Getty Images

Донецкий Шахтер проводит активную трансферную политику в летнее трансферное окно. Одной из приоритетных целей "горняков" молодой талант Манчестер Сити Кайки. Об этом сообщает ведущий инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, "горожане" готовы отпустить бразильского вингера в аренду на один сезон. Среди конкурентов Шахтера называют Спарту из Роттердама, которая тоже хочет видеть игрока в своем составе.

Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Кайки не провел ни одного матча, ведь с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки.

 

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