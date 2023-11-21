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Автоспорт

Пирелли не будет менять шины на сезон-2024

И даже уберет самый жесткий комплект.
Сегодня, 13:05
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images

В Пирелли решили не менять шины на сезон-2024, пишет RacingNews.

В течение этого сезона пилота обкатывали различные экспериментальные составы шин, однако ни один из них не впечатлил.

Потому поставщик решил, что не будет добавлять новые шины на новый сезон. Более того, Пирелли исключит наиболее жесткий состав С0, который ни разу не был использован на протяжении сезона.

Таким образом, в следующем сезоне Пирелли снова будет поставлять только составы от C1 до C5.

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