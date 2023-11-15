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Автоспорт

Пирелли собирается уменьшить размер и массу шин в 2026 году

Компания увеличивала свой продукт лишь для того, чтобы в конечном итоге вернуться к традиционным параметрам.
Сегодня, 16:50
Шины Пирелли / Getty Images
Шины Пирелли / Getty Images

В связи со сменой регламента Формулы 1 в 2026 году, согласно которому серия уменьшит размер и массу болидов, по тому же пути пойдет и производитель шин Пирелли.

Об этом рассказал руководитель гоночного подразделения компании Марио Изола.

"В 2026 году у нас будет совершенно новые машины, возможно, с новым размером шин", - цитирует Изолу Motorsport.

"Меньшие и более легкие шины - это возможно. Еще ничего не решено, но цель не является секретом: создавать более легкие машины, более маневренные. А ведь шины являются частью веса машины. Так что, возможно, нам придется поставлять шины меньшего размера".

"Если нам придется это делать, как это было в прошлом, то мы вновь будем это делать в 2026- году. Это часть нашего соглашения с Формулой 1 — следовать запросам заинтересованных сторон и разрабатывать шины, которые всегда соответствуют их целям".

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Напомним, что недавно Формула 1 заключила с Пирелли новое соглашение, согласно которому итальянская компания останется единственным поставщиком шин до конца 2027 года.

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