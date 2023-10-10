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Автоспорт

Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года

А возможно даже до 2028 года.
Сегодня, 18:03
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

ФИА подтвердила, что Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года.

Соглашение рассчитано на четыре года, однако также включает в себя оцпию продления еще на один сезон.

До тех пор Пирелли будут поставлять покрышки в Формулу-1, Формулу-2 и Формулу-3.

Стоит отметить, что многие убеждены, что это последний контракт итальянской компании с сериями. С 2028 года ФИА может заключить контракт с Бриджстоун.

Ранее также сообщалось, что Макларен отличился рекордом на последнем Гран-при.

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