Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года
А возможно даже до 2028 года.
ФИА подтвердила, что Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года.
Соглашение рассчитано на четыре года, однако также включает в себя оцпию продления еще на один сезон.
До тех пор Пирелли будут поставлять покрышки в Формулу-1, Формулу-2 и Формулу-3.
Стоит отметить, что многие убеждены, что это последний контракт итальянской компании с сериями. С 2028 года ФИА может заключить контракт с Бриджстоун.
Ранее также сообщалось, что Макларен отличился рекордом на последнем Гран-при.
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