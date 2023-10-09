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Макларен провел самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1

Вечный рекорд "быков" был побит!
Сегодня, 21:19
Команда Макларена / Twitter
Команда Макларена / Twitter

Гоночная команда Макларен установила новый рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа во время Гран-при Катара. Болид Ландо Норрис был обслужен всего за 1,8 секунды.

"Новый мировой рекорд! Это свидетельство наших непрерывных тренировок и упорной работы нашей бригады механиков. Поздравляю, команда!" - написал исполнительный директор Макларена Зак Браун в соцсетях.

Таким образом, Макларен сумел побить достижение команды Ред Булл, которая на Гран-при Бразилии в 2019 году показала результат 1,82 секунды.

Ранее сообщалось, что Макларен стал второй командой с 500 подиумами в Формуле-1.

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