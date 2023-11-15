Дочь знаменитого гонщика будет выступать в женской Формуле 1

Уильямс объявил, что американская гонщица Лия Блок будет представлять команду на стартовой решетке женской Формулы 1 в 2024 году, сообщает официальный сайт "королевских гонок".

По информации источника, 17-летняя спортсменка присоединится к гоночной академии британского коллектива.

Блок уже сделала себе имя, участвуя в ралли, Extreme E и ралли-кроссе, став самой молодой чемпионкой Американской ассоциации ралли в истории, выиграв в этом году открытый класс двухколесного привода.

В 2024 году Блок проведет свой первый полный сезон в гонках на болидах с открытыми колесами, выступая за команду ART Grand Prix в женской Ф1 вместе с юниоркой МакЛарен Бьянкой Бустаманте.

"Я так рада присоединиться к академии пилотов Уильямс и участвовать в женской Формуле 1 в 2024 году!" - сказала Лия.

"Это то, о чем я и мечтать не могла. Мне не терпится принять этот новый опыт и узнать как можно больше".

Отметим, что Лия Блок - дочь знаменитого гонщика и шоумена Кена Блока, который погиб 2 января 2023 года в результате аварии на снегоходе возле своего ранчо в Вудленде (штат Юта).

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