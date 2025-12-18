iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк получил оценки за матч Кубка лиги против Ман Сити

Выше пяти за игру.
Сегодня, 09:21       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Во вторник, 17 декабря, в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Брентфорд сыграл против Манчестер Сити.

В составе "пчёл" на поле вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провёл на поле 88 минут.

За матч хавбек выполнил 77% точных передач (20 из 26), создал один момент, не реализовал ни одной из двух попыток дриблинга, совершил три отбора, выиграл 40% дуэлей (4 из 10), сделал три подбора мяча, трижды был обыгран соперниками, допустил 12 потерь и один раз нарушил правила.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца в 6,3 и 6,1 балла соответственно.

К слову, узнать результат матча можно на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК ФК Брентфорд

Статьи по теме

Оценка Ярмолюка в игре с Тоттенхэмом Оценка Ярмолюка в игре с Тоттенхэмом
Астон Вилла готова выложить 50 млн за форварда Брентфорда Астон Вилла готова выложить 50 млн за форварда Брентфорда
Украинец Ярмолюк попал в сферу интересов лондонского клуба Украинец Ярмолюк попал в сферу интересов лондонского клуба
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Биатлон13:04
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Бокс12:46
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Формула 112:25
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Европа12:05
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии
Европа11:55
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону
Теннис11:35
Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии
Бокс11:11
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
Европа10:52
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна
Бокс10:30
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга
Лига конференций10:30
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK