Ярмолюк получил оценки за матч Кубка лиги против Ман Сити

Во вторник, 17 декабря, в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Брентфорд сыграл против Манчестер Сити.

В составе "пчёл" на поле вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провёл на поле 88 минут.

За матч хавбек выполнил 77% точных передач (20 из 26), создал один момент, не реализовал ни одной из двух попыток дриблинга, совершил три отбора, выиграл 40% дуэлей (4 из 10), сделал три подбора мяча, трижды был обыгран соперниками, допустил 12 потерь и один раз нарушил правила.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца в 6,3 и 6,1 балла соответственно.

