Экс-пилот Ред Булл всё ближе переходу к Индикару

Диксон может освободить место для Цуноды в Чип Гэнэсси.

Бывший пилот Ред Булл Юки Цунода принял решение касательно своего будущего на сезон‑2027.

Ранее Хаас был заинтересован в услугах гонщика, однако переключился на Рафаэла Камара и Леонардо Форнароли.

Японец может продолжить карьеру в Индикаре, пишет GPblog. Отмечается, что в переходе Цуноды заинтересован сам главный исполнительный директор Chip Ganassi Racing.

Добавим, что Юки вполне может сменить 45‑летнего Скотта Диксона. Также будущим напарником гонщика может стать действующий и четырёхкратный чемпион серии Алекс Палоу, лидирующий в новом сезоне.

К слову, Астон Мартин предпринял попытку пригласить экс‑босса Ред Булл.

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