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Футбол

Шахтер представил четверых летних новичков

Глейкер Мендоза, Бруниньо, Райан Роберто и Александр Караваев выбрали себе игровые номера.
Сегодня, 13:34       Автор: Игорь Мищук
Глейкер Мендоза, Бруниньо, Райан Роберто и Александр Караваев / ФК Шахтер Донецк
Глейкер Мендоза, Бруниньо, Райан Роберто и Александр Караваев / ФК Шахтер Донецк

Накануне, 1 июля, стартовал учебно-тренировочный сбор Шахтера в словенском Брдо, а сегодня команда провела первую тренировку.

Как сообщает официальный сайт "горняков", перед началом работы к футболистам обратились спортивный директор клуба Дарио Срна и главный тренер Арда Туран, который, в частности, ознакомил подопечных с планом подготовки в летнее межсезонье.

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После этого игроки устроили "коридор прочета" для новичков: украинца Александра Караваева, венесуэльца Глейкера Мендозы, а также бразильцев Райана Роберто и Бруниньо.

В составе Шахтера Караваев взял себе 20-й игровой номер, Мендоза - 77-й, Роберто - 71-й, а Бруниньо - 99-й.

Ранее тренер Шахтера рассказал, где команда может провести домашние матчи Лиги чемпионов следующего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Александр Караваев

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