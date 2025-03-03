Винисиус рассказал о том, где планирует продолжить карьеру

Нападлающий Реал Винисиус Жуниор прокомментировал свое будущее.

Бразилец заявил, что хочет как можно скорее продлить контракт с Реалом так как он счастлив в мадридском клубе.

"Я спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь продлить его как можно скорее. Я счастлив здесь, с лучшим тренером и лучшими болельщиками. Все любят меня, и мне не будет лучше нигде.

Я здесь, чтобы продолжить историю и ради всего, что мне дали президент и клуб. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться здесь", - приводит слова Винисиуса Marca.

Ранее также бразилец рассказал, почему пропустил церемонию Золотого мяча.

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