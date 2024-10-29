Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч
Президент Реала возмущен европейской организацией.
Полузащитник сборной Испании и Манчестер Сити Родри стал обладателем Золотого мяча-2024.
Церемонию награждения пропустили представители Реала, которые в последний момент отказались посещать, ведь Винисиус Жуниор не стал бы владельцем награды.
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Как сообщает Defensa Central, президент Реала Флорентино Перес и руководство уверены, что на эту ситуацию имел большое влияние президент УЕФА Александер Чеферин.
Все дело в том, что Перес и мадридский клуб хотят создать футбольную Суперлигу.
Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.
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