Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч

Полузащитник сборной Испании и Манчестер Сити Родри стал обладателем Золотого мяча-2024.

Церемонию награждения пропустили представители Реала, которые в последний момент отказались посещать, ведь Винисиус Жуниор не стал бы владельцем награды.

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Как сообщает Defensa Central, президент Реала Флорентино Перес и руководство уверены, что на эту ситуацию имел большое влияние президент УЕФА Александер Чеферин.

Все дело в том, что Перес и мадридский клуб хотят создать футбольную Суперлигу.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

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