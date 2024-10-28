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Ни один представитель Реала не посетит церемонию вручения Золотого Мяча-2024

Клуб почувствовал неуважение к себе после того, как стало понятно, что Винисиус Жуниор не получит индивидуальную награду.
Сегодня, 17:04
Винисиус Жуниор и Флорентино Перес / Getty Images
Винисиус Жуниор и Флорентино Перес / Getty Images

Мадридский Реал принял серьезное решение касаемо присутствия клуба на церемонии вручения Золотого Мяча-2024.

Как сообщает Фабрицио Романо, ни один представитель «сливочных», включая руководство и игроков команды не посетит мероприятие.

Такое решение было принято в связи с тем, что Винисиуса Жуниора уведомили о том, что он не станет обладателем самой престижной индивидуальной награды.

Французское издание RMC Sport добавляет, что руководство мадридцев считает, что даже, если не отдавать бразильцу Золотой Мяч, то его должен был получить Дани Карвахаль, а не полузащитник сборной Испании и Ман Сити Родри.

Испанский гранд чувствует, что организаторы церемонии и УЕФА относятся с неуважением к клубу и в таком случае не видит смысла отправлять на торжества своих представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в окружении Винисиуса растет уверенность, что он не получит Золотой Мяч-2024.

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