В окружении Винисиуса Жуниора растет уверенность, что он не получит Золотой Мяч-2024 - журналист

А правду мы узнаем через несколько часов.

Сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого Мяча-2024.

Накануне мероприятия появилась интересная информация, относительно вероятного победителя, которая противоречит той, что поступала ранее.

Если еще несколько дней назад во всех испанских СМИ появлялась информация, что Винисиус должен стать обладателем самой престижной индивидуальной награды, то уже сегодня журналист RMC Sport Фабрис Хокинс не просто опровергает то, что уже все решено, а предоставляет полностью противоположную информацию.

По сообщениям Хокинса, в окружении бразильского вингера так же, как и в руководящих кругах мадридского Реала растет уверенность в том, что Винисиус не сможет сегодня получить свой первый в карьере Золотой Мяч.

В то же время издание L'equipe добавляет, что любой, кто говорит, что уже на 100% знает обладателя награды - лжец, ведь до церемонии это знают только шеф-редактор France Football и исполнительный продюсер самого мероприятия.

Отметим, что торжества начнутся в 20:15. Полный список наград, которые будут вручены можно узнать по ссылке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!