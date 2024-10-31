Гвардиола: Манчестер Сити готов принять тен Хага, если он захочет нас навестить

Недавно Манчестер Юнайтед уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

Общаясь с прессой в преддверии матча Кубка лиги против Тоттенхэма (1:2), наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола сделал нидерландцу интересное предложение.

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"Мы открыты для того, чтобы тен Хаг посетил нас. В любое время! Серьезно! Мы всегда открыты, но я не думаю, что это произойдет".

"Но я немного знаю его агента, так что связь налажена. Для меня и для нас это не проблема", - приводит слова испанца Фабрицио Романо.

Напомним, что в своей первой игре без тен Хага Манчестер Юнайтед разгромил Лестер в рамках Кубка лиги.

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