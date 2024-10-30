Ливерпуль с трудом прошел Брайтон, МЮ без тен Хага разгромил Лестер

В среду, 30 октября состоялись поединки 1/8 финала Кубка английской лиги.

В одном из них Брайтон принимал дома Ливерпуль. Команды сразу разменялись опасными моментами, а затем на следующие полчаса игра заметно замедлилась. Лишь под конец тайма команды вновь оживились на радость фанатам, но голы так и не пришли.

А вот второй тайм начался с демонстрации Коди Гакпо индивидуальной техники. Нидерландец сам разобрался с защитой Брайтона и открыл счет.

"Чайки" сразу побежали отыгрываться, и только чудом Ливерпуль сумел не пропустить, а затем и вовсе поймал соперника, и Гакпо оформил дубль.

В последней десятиминутке Брайтон вернул интригу в матч голом Симона Адингра. Однако уже через несколько минут Луис Диас, казалось бы, поставил точку, но последнее слово осталось за хозяевами - Тарик Лемпти установил окончательный счет матча 2:3.

Статистика матча Кубка английской лиги Брайтон - Ливерпуль

Брайтон - Ливерпуль 2:3

Голы: Адингра, 91, Лемпти, 90 - Гакпо, 46, 63, Диас, 85

Удары: 20 - 12

Удары в створ ворот: 7 - 8

Владение мячом: 47% - 53%

Фолы: 9 - 12

В почти параллельном матче Манчестер Юнайтед играл с Лестером в своем первом матче без Эрика тен Хага.

Манкунианцы сразу очертили давление, и уже на 15-й минуте Каземиро пушечным ударом открыл счет. Еще через десять минут Далот не стал повторять ошибку из матча с Вест Хэмом и отпасовал Гарначо на пустые ворота - 2:0.

Однако свои моменты имел и Лестер, и уже на 33-й минуте Эль-Ханнус пробил в самый угол ворот Байындыра после подбора в штрафной. Ближе к концу первого тайма сначала Бруну удачным рикошетом со штрафного забил третий гол, а затем Каземиро оформил дубль, добив в ворота после собственного же удара.

В компенсированное время Конор Коуди отыграл для Лестера еще один мяч, и команды ушли на перерыв. Во втором тайме Бруну забил пятый мяч, воспользовавшись ошибкой соперника, и тем самым установил окончательный счет.

Команды, конечно, продолжали борьбу изо всех сил, местами Лестер был даже активней соперника, но счет на табло более не менялся.

Статистика матча Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед - Лестер

Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2

Голы: Каземиро, 15, 39, Гарначо, 28, Фернандеш, 36, 59 - Эль-Ханнус, 33, Коуди, 45+3

Удары: 23 - 17

Удары в створ ворот: 10 - 8

Владение мячом: 53% - 47%

Фолы: 9 - 5

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