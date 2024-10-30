iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар приобрел участок земли за 26 млн долларов, намекнув на свой следующий клуб

Похоже, форвард намерен воссоединиться со своими бывшими партнерами.
Сегодня, 17:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильский форвард Неймар спустил солидную сумму денег на новую недвижимость, пишет The Miami Herald.

По информации издания, футболист потратил 26 млн долларов на покупку пустого участка пляжа неподалеку от Майами.

В последнее время форварда все чаще связывают с переходом в Интер Майами, где он воссоединиться со своими бывшими партнерами.

Неймар, словно косвенно подтвердил эти слухи слухи. Как стало известно журналистам, к участку также прилагаются утвержденные планы строительства большого особняка.

Ранее также сообщалось, что в МЛС может переехать еще один звездный футболист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

Статьи по теме

Неймар впервые сыграл в футбол за последний год Неймар впервые сыграл в футбол за последний год
Неймар поздравил бразильского вундеркинда с побитием его рекорда Неймар поздравил бразильского вундеркинда с побитием его рекорда
Неймар посетил матч Алькараса в Саудовской Аравии, тепло обнявшись с испанцем Неймар посетил матч Алькараса в Саудовской Аравии, тепло обнявшись с испанцем
Неймар може повернутися на поле вже наступного тижня Неймар може повернутися на поле вже наступного тижня
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Зинченко и Мудрик попали в стартовые составы своих команд
Европа21:05
"Мне очень стыдно": голливудская звезда раскритиковал Реал за бойкот Золотого мяча
Еврокубки20:59
Днепр завершил выступления в группе Кубка Европы ФИБА разгромным поражением
Киберспорт20:57
BLAST Premier World Final 2024: поражения NaVi и FaZe, Spirit и G2 сыграют в верхней сетке
Украина20:33
Верес в большинстве выбил Оболонь из Кубка Украины
Украина20:15
Кубок Украины: Динамо в овертайме победило Ворсклу, Полесье выбило Кривбасс, Шахтер прошел Зарю
Украина19:58
Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу
Украина19:36
"Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины
Европа19:25
Аморим назвал игроков, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед
Бокс18:58
"Резких изменений не нужно": Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK