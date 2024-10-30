Неймар приобрел участок земли за 26 млн долларов, намекнув на свой следующий клуб

Бразильский форвард Неймар спустил солидную сумму денег на новую недвижимость, пишет The Miami Herald.

По информации издания, футболист потратил 26 млн долларов на покупку пустого участка пляжа неподалеку от Майами.

В последнее время форварда все чаще связывают с переходом в Интер Майами, где он воссоединиться со своими бывшими партнерами.

Неймар, словно косвенно подтвердил эти слухи слухи. Как стало известно журналистам, к участку также прилагаются утвержденные планы строительства большого особняка.

Ранее также сообщалось, что в МЛС может переехать еще один звездный футболист.

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