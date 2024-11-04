Чеберко не реализовал пенальти, а Коламбус вылетел из плей-офф МЛС

В ночь на понедельник, 4 ноября, в США состоялся второй матч между Нью-Йорк Ред Буллc и Коламбус Крю в рамках 1/8 финала плей-офф МЛС.

После победы 1:0 в первом поединке "красные быки" во второй части противостояния одолели действующего чемпиона североамериканской лиги в серии пенальти и пробились в четвертьфинал.

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В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, а после перерыва Коламбус, за который выступает украинский защитник Евгений Чеберко, повел в матче благодаря результативному удару Максимилиана Арфстена. Тем не менее уже вскоре Данте Ванзейр счет сравнял, а на 80-й минуте Эмиль Форсберг с пенальти вывел хозяев поля вперед.

Источник: Getty Images

Однако в компенсированное время Кристиан Рамирес все же сумел спасти Крю от поражения и перевел поединок в серию послематчевых пенальти.

Источник: Getty Images

Чеберко, который провел на поле весь матч, имел реальный шанс принести победу своей команде, но не реализовал свой удар с одиннадцатиметровой отметки, который мог стать решающим. Украинский защитник пробивал пенальти при счете 4:3 в пользу Коламбуса, однако не сумел переиграть голкипера. После игроки Крю не забили еще дважды, а Нью-Йорк Ред Буллc вырвали победу в серии 5:4.

Источник: Getty Images

Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллc - Коламбус Крю 1/8 финала плей-офф МЛС

Нью-Йорк Ред Буллc - Коламбус Крю 2:2 (5:4 пен.) (первый матч - 1:0)

Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80 (пен.) - Арфстен, 55, Рамирес, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 2.07

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 12 - 18

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 3 - 5

Фолы: 18 - 8

Ранее сообщалось, что Интер Майами уступил Атланте в ответном матче плей-офф МЛС.

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