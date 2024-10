Чеберко отличился дебютным голом за действующих чемпионов МЛС

В ночь на воскресенье, 20 октября, Нью-Йорк Ред Буллс принимал на своем поле Коламбус Крю в матче заключительного тура регулярного чемпионата МЛС.

Действующие чемпионы североамериканской лиги быстро обеспечили себе преимущество в два мяча, которое хозяева поля смогли отыграть только под конец встречи усилиями бывшего нападающего РБ Лейпциг Эмиля Форсберга, который оформил дубль. Тем не менее в компенсированное к поединку время Крю вырвали победу.

Второй гол Коламбуса в этом матче на свой счет записал украинский защитник Евгений Чеберко, отличившись на 14-й минуте.

Украинец ворвался в штрафную, получив передачу от Эйзиела Джексона, и пробил голкипера, хотя тот сумел среагировать на удар.

Aziel Jackson at the heart of it again for @ColumbusCrew. 😤



A wonderful pass to Evgen Cheberko for his first MLS goal! pic.twitter.com/oWt9WnAhRq