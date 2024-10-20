Чеберко отличился дебютным голом за действующих чемпионов МЛС

Чеберко забил свой первый гол за Коламбус Крю / Getty Images

В ночь на воскресенье, 20 октября, Нью-Йорк Ред Буллс принимал на своем поле Коламбус Крю в матче заключительного тура регулярного чемпионата МЛС.

Действующие чемпионы североамериканской лиги быстро обеспечили себе преимущество в два мяча, которое хозяева поля смогли отыграть только под конец встречи усилиями бывшего нападающего РБ Лейпциг Эмиля Форсберга, который оформил дубль. Тем не менее в компенсированное к поединку время Крю вырвали победу.

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Второй гол Коламбуса в этом матче на свой счет записал украинский защитник Евгений Чеберко, отличившись на 14-й минуте.

Источник: Getty Images

Украинец ворвался в штрафную, получив передачу от Эйзиела Джексона, и пробил голкипера, хотя тот сумел среагировать на удар.

Aziel Jackson at the heart of it again for @ColumbusCrew. 😤



A wonderful pass to Evgen Cheberko for his first MLS goal! pic.twitter.com/oWt9WnAhRq — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2024

Этот гол стал для Чеберко дебютным в составе Коламбус Крю, за который он выступает с лета 2023 года. Всего украинец провел за команду из США 48 матчей во всех турнирах.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нью-Йорк Ред Буллс - Коламбус Крю:

Нью-Йорк Ред Буллс - Коламбус Крю 2:3

Голы: Форсберг 78, 87 (пен.) - Джексон 2, Чеберко 14, Мейнехе 90+7

В итоге Коламбус Крю финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, отстав от Интер Майами на восемь очков.

В первом раунде плей-офф действующий чемпион МЛС сыграет с тем же Нью-Йорк Ред Буллс.

Напомним, что в этом сезоне Коламбус Крю летом также выиграл Кубок лиг.

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