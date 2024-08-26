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Коламбус Крю Чеберко вырвал победу у Лос-Анджелеса в финале международного турнира

Действующий чемпион МЛС добавил к своим трофеям Кубок лиг.
Сегодня, 08:25
Коламбус Крю выиграл Кубок лиг / Getty Images
Коламбус Крю выиграл Кубок лиг / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 августа, состоялся финал Кубка лиг, в котором трофей разыграли Коламбус Крю и Лос-Анджелес.

Действующий чемпион МЛС вырвал победу в компенсированное к поединку время, обыграв соперника со счетом 3:1.

Коламбусу удалось открыть счет в матче под занавес первого тайма, когда Кучо Эрнандес головой замкнул подачу на линию вратарской. Во второй половине встречи Лос-Анджелес сумел отыграться усилиями новичка, перешедшего этим летом из Милана, нападающего Оливье Жиру. Француз отличился после подачи углового, забив тем самым свой первый гол за клуб из США.

Источник: Getty Images

Тем не менее в добавленное к основному время матча Коламбус забил дважды и завоевал трофей. Сначала на 90+2-й минуте Эрнандес оформил дубль, закрутив мяч из-за пределов штрафной под дальнюю стойку, в чем ему поспособствовал партнер по команде, который, похоже, немного дезориентировал голкипера. Спустя же две минуты Джейсен Расселл-Роу результативно завершил контратаку с передачи того же Кучо.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 75-й минуте.

Источник: Getty Images

Кубок лиг. Финал

Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1

Голы: Эрнандес, 45, 90+2, Расселл-Роу, 90+4 - Жиру, 57

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 4 - 3
Фолы: 8 - 22
Атаки: 109 - 94

Отметим, что в матче за третье место Колорадо Рэпидс в серии пенальти обыграл Филадельфию Юнион (2:2, 3:1 пен.). Три лучшие команды Кубка лиг квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Читай также: Интер Майами без Месси и Кривцова вылетел из Кубка лиг, уступив команде Чеберко

Для Коламбус Крю это первый в истории клуба Кубок лиг. Предыдущим обладателем трофея был Интер Майами.

Напомним, ранее Коламбус Крю с Чеберко уступил в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лос-анджелес Коламбус Крю

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