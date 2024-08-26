Коламбус Крю Чеберко вырвал победу у Лос-Анджелеса в финале международного турнира
В ночь на понедельник, 26 августа, состоялся финал Кубка лиг, в котором трофей разыграли Коламбус Крю и Лос-Анджелес.
Действующий чемпион МЛС вырвал победу в компенсированное к поединку время, обыграв соперника со счетом 3:1.
TRIUMPHED TOGETHER 🏆 pic.twitter.com/lQY0d6M27U— The Crew (@ColumbusCrew) August 26, 2024
Коламбусу удалось открыть счет в матче под занавес первого тайма, когда Кучо Эрнандес головой замкнул подачу на линию вратарской. Во второй половине встречи Лос-Анджелес сумел отыграться усилиями новичка, перешедшего этим летом из Милана, нападающего Оливье Жиру. Француз отличился после подачи углового, забив тем самым свой первый гол за клуб из США.
Тем не менее в добавленное к основному время матча Коламбус забил дважды и завоевал трофей. Сначала на 90+2-й минуте Эрнандес оформил дубль, закрутив мяч из-за пределов штрафной под дальнюю стойку, в чем ему поспособствовал партнер по команде, который, похоже, немного дезориентировал голкипера. Спустя же две минуты Джейсен Расселл-Роу результативно завершил контратаку с передачи того же Кучо.
Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 75-й минуте.
Кубок лиг. Финал
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1
Голы: Эрнандес, 45, 90+2, Расселл-Роу, 90+4 - Жиру, 57
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 4 - 3
Фолы: 8 - 22
Атаки: 109 - 94
Отметим, что в матче за третье место Колорадо Рэпидс в серии пенальти обыграл Филадельфию Юнион (2:2, 3:1 пен.). Три лучшие команды Кубка лиг квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
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Для Коламбус Крю это первый в истории клуба Кубок лиг. Предыдущим обладателем трофея был Интер Майами.
Напомним, ранее Коламбус Крю с Чеберко уступил в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
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