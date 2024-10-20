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Месси стал лучшим бомбардиром в истории Интер Майами

Лео покорилось очередное достижение.
Сегодня, 08:38
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами убедительно победил Нью-Ингленд Революшн в домашнем матче регулярного сезонную МЛС (6:2).

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Хет-трик в этом матче оформил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Аргентинец вышел на замену на 57-й минуте матча при счете 2:2 и отличился тремя голами за 11 минут.

Месси обошел эквадорца Леонардо Кампану и стал лучшим бомбардиром Интера в истории.

Стоит отметить, в этом сезоне Месси забил 20 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси ФК Интер Майами

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