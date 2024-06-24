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Месси - о работе с Гвардиолой: Раньше я не обращал внимания на тактику, но с ним я многому научился

Аргентинец высказался об эволюции футбола.
Сегодня, 13:49
Месси и Гвардиола / Getty Images
Месси и Гвардиола / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси поделился воспоминаниями о работе с Пепом Гвардиолой в период выступлений за Барселону.

"Эпоха Гвардиолы всех немного запутала. Все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро.

Я думаю, что в этом возрасте все должно быть так, как было в мое время. Нельзя лишать детей их непосредственности.

Раньше я не обращал внимания на тактику, но с Гвардиолой я многому научился. Я начал гораздо больше понимать игру, пространство, владение мячом и управление игрой с помощью мяча".

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"Футбол сильно эволюционировал, и сегодня все очень ориентировано на тактику... Сегодня любая команда, играющая в две линии по четыре человека или с пятью защитниками, организованная и работающая слаженно, может усложнить задачу.

Раньше было гораздо больше свободного пространства. Сейчас футбол гораздо более ориентирован на тактику и физику", – сказал аргентинец в интервью Clank Media.

Напомним, за период работы Гвардиолы с Месси Барселона выиграла всевозможные трофеи на клубом уровне, сумев оформить требл.

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